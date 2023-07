Alexander Zverev: Nach Turniersieg ging es mit Freundin Sophia ins Kinderzimmer

Hamburg - Kein Sieg wie jeder andere: Als Alexander Zverev (26) im gestrigen Finale der "Hamburg European Open" seinen zweiten Matchball verwandelt hatte, sank er auf die Knie, verbarg sein Gesicht in den Händen und verweilte für einige Sekunden in dieser Position.

Alexander Zverev (26) und Freundin Sophia Thomalla (33) posieren mit der Siegertrophäe im alten Kinderzimmer des Tennisstars. © Instagram/sophiathomalla

Als sich der Olympiasieger von 2021 wieder erhob, hatte er Tränen in den Augen. Endlich, nach zwei Halbfinal-Teilnahmen 2014 und 2019, hatte er sich seinen Kindheitstraum erfüllt und ein Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg gewonnen.

Nach der anschließenden Siegerehrung und seiner Pressekonferenz ging es für den 26-Jährigen und Freundin Sophia Thomalla (33) aber nicht etwa, wie sonst bei Turnieren üblich, ins noble Hotel, sondern in das Haus seiner Eltern im Stadtteil Lemsahl.

Bereits das ganze Turnier über hatte der beste deutsche Tennisspieler in seinem alten Kinderzimmer und seinem alten Kinderbett, umgeben von seinen Plüschtieren, geschlafen.

Der Aufenthalt im "Hotel Mama" könnte also durchaus seinen Anteil am Turniersieg gehabt haben - das war auch Freundin Sophia bewusst, wie sie am Sonntagabend bei Instagram unter Beweis stellte.

Auf ihrem Profil postete die Moderatorin ein Foto, auf dem die beiden Turteltauben in dem angesprochenen Kinderzimmer mit der Siegertrophäe posieren. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Wenn das so weiter geht, müssen wir jetzt immer hier übernachten…"