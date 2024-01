Alexander Zverev schießt nach Vorfall bei Australian Open gegen Security

Anschließend hielten andere Zuschauer die Frau fest, während die Sicherheitsmitarbeiter erst nach einigen Minuten auftauchten - das dauerte deutlich zu lange, wie Zverev im Abschluss an seinen Fünf-Satz-Sieg monierte.

Die Frau warf von der Tribüne aus etliche Flugblätter mit der Aufschrift "Free Palestine" auf den Platz. Mit der Aktion wollte sie offensichtlich auf den derzeitigen Krieg in Israel aufmerksam machen.

In Richtung der Security-Mitarbeiter schimpfte er: "Was macht ihr? Ihr schützt Spieler vor anderen Spielern, aber wenn so etwas passiert, dauert es drei, vier Minuten, bis jemand auftaucht. Das sollte umgekehrt sein."

Hintergrund: Nach dem Spiel sei der Olympiasieger von der Security nicht in den Fitnessbereich gelassen worden, weil er seine Akkreditierung in der Umkleide vergessen hatte.