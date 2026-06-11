Alexander Zverev spricht über seine Tochter - und tritt in ein schlimmes Fettnäpfchen

Paris/Hamburg - Alexander Zverev (29) kann das Leben nach dem Grand-Slam-Titel in Paris in vollen Zügen genießen. Doch seiner Tochter ist er eine Erklärung schuldig.

Alexander Zverev (29) liebt seinen Hund mehr als die meisten Menschen. © Christophe Ena/AP/dpa

Der Tennis-Profi hat nach dem größten Erfolg seiner Karriere einen wahren Interview-Marathon hinter sich. Dass dabei nicht immer alles glattlief, zeigte schon das abgebrochene Interview mit der L’Équipe.

Im Gespräch mit ATP unterlief ihm nun ein Fehler, der ihn gegenüber Töchterchen Mayla (5) gehörig in Erklärungsnot bringen dürfte.

Reporterin Katie Kohn sprach den Hamburger auf seinen acht Monate alten Rüden Mishka an und brachte den Sportler ins Schwärmen.

"Ich liebe meinen Hund mehr als die meisten Menschen. Ich denke, er ist das Wichtigste in meinem Leben", so der 29-Jährige. Freundin Sophia Thomalla und vor allem Mayla werden das nicht gerne hören. Letztere wurde wenigstens doch noch bedacht.

Als Reporterin Katie Kohn erschrocken reagiert, korrigiert sich Zverev eilig. "Abgesehen von meiner Tochter. Meine Tochter ist wichtiger."

Das Gespräch knüpfte anschließend nahtlos an Hund Mishka und Dachshunde an. "Sie sind verrückt, aber lieben ihre Besitzer sehr", sagte der Grand-Slam-Sieger.