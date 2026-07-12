Traum geplatzt! Alexander Zverev verliert Wimbledon-Finale
London - Traum geplatzt! Alexander Zverev (29) hat das Finale von Wimbledon am Sonntag gegen Jannik Sinner (24) verloren.
Zverev schleppte sich mit gesenktem Kopf ans Netz und gratulierte auch auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon mal wieder seinem Angstgegner Sinner: Der Hamburger hat 35 Tage nach seiner Erlösung bei den French Open das nächste Kapitel Tennisgeschichte verpasst.
Zverev verlor in einem spannenden Finale 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 gegen den neuen und alten Champion Sinner, kassierte seine bereits zehnte Niederlage in Serie gegen den Dominator aus Südtirol - und ließ die Chance aus, sich 35 Jahre nach Michael Stich (57) zum neuen "König" beim Rasenklassiker zu krönen.
Vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) sowie Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) hätte Zverev als erst dritter Deutscher nach dem dreimaligen Champion Boris Becker (58) und Stich im Londoner Stadtteil SW19 triumphieren können.
Doch nach der nächsten bitteren Enttäuschung gegen Sinner, den Zverev einfach nicht knacken kann, geht das sehnsüchtige Warten weiter. Geschlechterübergreifend gewann zuletzt Angelique Kerber (38) 2018 den Titel im All England Club.
Nach seinem Befreiungsschlag in Paris war Zverev mit einem neuen Selbstvertrauen und "anderem Gefühl" nach Wimbledon gereist. Zu dem Grand Slam, bei dem er bislang immer so verzweifelt war und es nie weiter als das Achtelfinale geschafft hatte.
Vierte Niederlage im fünften Major-Finale
In diesem Jahr hatte Zverev dann zunächst alle Herausforderung kompromisslos aus dem Weg geräumt, auch seine Rasenallergie konnte ihn bei der Jagd nach dem nächsten Coup lange nicht stoppen - bis der Weltranglistenerste Sinner auf dem heiligsten aller Tennisplätze alle Träume von Zverev platzen ließ. Für den Deutschen war es die vierte Niederlage im fünften Major-Finale.
Zverev wäre der erste Spieler in der Open Era (seit 1968) gewesen, der nach seinem ersten Titel direkt beim folgenden Grand Slam den zweiten Sieg gefeiert hätte.
Der 29-Jährige wäre zudem der 14. Spieler in der langen Geschichte des Sports gewesen, dem innerhalb weniger Wochen der "Ärmelkanal-Slam" mit dem Titel-Doppelpack in Frankreich und England gelungen wäre.
Als Trostpreis darf er sich zumindest über den Sprung auf Rang zwei der Weltrangliste, der ihm mit dem Einzug in das Endspiel gelungen war, und über ein stattliches Preisgeld in Höhe von umgerechnet 2,11 Millionen Euro freuen.
Sinner meldete sich derweil nach seinem schockierenden Zweitrundenaus bei den French Open eindrucksvoll zurück und erhielt für seinen fünften Major-Titel umgerechnet 4,22 Millionen Euro.
Titelfoto: Frank Molter/dpa