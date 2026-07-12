Traum geplatzt! Alexander Zverev verliert Wimbledon-Finale

London - Traum geplatzt! Alexander Zverev (29) hat das Finale von Wimbledon am Sonntag gegen Jannik Sinner (24) verloren.

Alexander Zverev (29) unterlag zum zehnten Mal in Folge gegen Jannik Sinner (24) © Frank Molter/dpa

Zverev schleppte sich mit gesenktem Kopf ans Netz und gratulierte auch auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon mal wieder seinem Angstgegner Sinner: Der Hamburger hat 35 Tage nach seiner Erlösung bei den French Open das nächste Kapitel Tennisgeschichte verpasst.

Zverev verlor in einem spannenden Finale 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 gegen den neuen und alten Champion Sinner, kassierte seine bereits zehnte Niederlage in Serie gegen den Dominator aus Südtirol - und ließ die Chance aus, sich 35 Jahre nach Michael Stich (57) zum neuen "König" beim Rasenklassiker zu krönen.

Vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) sowie Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) hätte Zverev als erst dritter Deutscher nach dem dreimaligen Champion Boris Becker (58) und Stich im Londoner Stadtteil SW19 triumphieren können.

Doch nach der nächsten bitteren Enttäuschung gegen Sinner, den Zverev einfach nicht knacken kann, geht das sehnsüchtige Warten weiter. Geschlechterübergreifend gewann zuletzt Angelique Kerber (38) 2018 den Titel im All England Club.

Nach seinem Befreiungsschlag in Paris war Zverev mit einem neuen Selbstvertrauen und "anderem Gefühl" nach Wimbledon gereist. Zu dem Grand Slam, bei dem er bislang immer so verzweifelt war und es nie weiter als das Achtelfinale geschafft hatte.