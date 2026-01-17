Liebes-Gerüchte um Alexander Zverev und Caro Daur: Tennis-Star platzt der Kragen

Hamburg/Sydney - Seit Oktober 2021 sind Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) ein Paar. Doch in den letzten Tagen machten Liebes-Gerüchte rund um den Tennis -Star die Runde. Gemeinsame Fotos mit Influencerin Caro Daur (30) ließen Fans stutzig werden.

Die Gerüchteküche um eine neue Liebe zwischen Alexander Zverev (28) und Caro Daur (30) brodelt. © Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Aaron Favila/AP/dpa

Auslöser für die brodelnde Gerüchteküche war ein Foto von Zverev und Dauer, wie sie nach dem United-Cup in Sydney gemeinsam in ein Auto des Veranstalters stiegen. Hinzu kommt, dass Thomalla aktuell nicht vor Ort in Australien sei. Seitdem überschlagen sich die Gerüchte um eine neue Liebe bei dem Tennis-Star.



Der 28-Jährige selbst habe dafür kein Verständnis. Als BILD nachhakt, platzt dem gebürtigen Hamburger der Kragen: "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Scheiß könnt ihr machen", faucht er genervt. "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen."

Der Weltranglisten-Star fühle sich mit falschen Geschichten vorgeführt und legt nach:

"Journalisten haben oft mehr Macht als die betroffenen Personen. Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben."



Nicht nur deutsche, selbst internationale Medien berichteten bereits über die vermeintlichen Liebes-News. Doch das Treffen des Tennis-Stars und der Influencerin sei rein zufällig gewesen.