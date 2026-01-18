Liebes-Gerüchte um Alexander Zverev und Caro Daur: Was ist dran?
Hamburg/Sydney - Seit Oktober 2021 sind Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) ein Paar. Doch in den letzten Tagen machten Liebes-Gerüchte rund um den Tennis-Star die Runde. Gemeinsame Fotos mit Influencerin Caro Daur (30) ließen Fans stutzig werden.
Auslöser für die brodelnde Gerüchteküche war ein Foto von Zverev und Dauer, wie sie nach dem United-Cup in Sydney gemeinsam in ein Auto des Veranstalters stiegen. Hinzu kommt, dass Thomalla aktuell nicht vor Ort in Australien sei. Seitdem überschlagen sich die Gerüchte um eine neue Liebe bei dem Tennis-Star.
Der 28-Jährige selbst habe dafür kein Verständnis. Als BILD nachhakt, platzt dem gebürtigen Hamburger der Kragen: "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Scheiß könnt ihr machen", faucht er genervt. "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen."
Der Weltranglisten-Star fühle sich mit falschen Geschichten vorgeführt und legt nach:
"Journalisten haben oft mehr Macht als die betroffenen Personen. Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben."
Nicht nur deutsche, selbst internationale Medien berichteten bereits über die vermeintlichen Liebes-News. Doch das Treffen des Tennis-Stars und der Influencerin sei rein zufällig gewesen.
Alexander Zverev und Sophia Thomalla sollen noch immer ein Paar sein
Daur sei in Australien die Begleitung von ihrer befreundeten Tennisspielerin Eva Lys (24) gewesen. Die 30-Jährige kenne Zverev lediglich wegen gemeinsamer Partner wie Adidas und Bitpanda. So standen sie bereits für ein Werbeprojekt zusammen vor der Kamera. Weitere gemeinsame Fotos aus Melbourne bei den Australian Open solle es nicht mehr gegeben haben.
Ob der 28-Jährige und Thomalla also noch ein Paar sind? Aus dem Umfeld der Moderatorin heiße es: Die beiden seien nach wie vor in einer Beziehung. Dass die 36-Jährige nicht bei den Australian Open dabei ist, liege an ihren Terminen als TV-Moderatorin. Demnach gebe es weder Hinweise auf eine Trennung mit Thomalla, noch auf eine neue Liebe mir Daur.
Zverev und die Moderatorin sind nun mehr als vier Jahren in einer Beziehung. Nachdem diese öffentlich gemacht wurde, traten sie im Dezember 2021 bei der Gala "Ein Herz für Kinder" erstmals offiziell als Paar auf.
