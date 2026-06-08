Promis feiern Zverev: Thomas Müller schießt den Vogel ab

Paris - Nach dem ersten Grand-Slam-Titel von Alexander Zverev (29) feiern zahlreiche Promis den Tennis -Profi. Thomas Müller (36) machte das auf seine ganz eigene Art.

Thomas Müller (36) geriet durch den Triumph in Ekstase. © Felix Hörhager/dpa

Der Ex-Nationalspieler versprühte die größte Begeisterung. "Come on, Sascha!", brüllte der 36-Jährige in die Kamera. Gefolgt von Jubel und Grunzgeräuschen, die Zverev mit zwei Lach-Emojis versehen teilte.

Prime Video postete die Reaktion des Fußballers mit den Worten "Thomas Müller ist vollkommen verrückt!"

Müller war aber bei Weitem nicht der einzige, der Zverev digital auf die Schulter klopfte. Musiker Max Giesinger (37), Influencerin Jolina Mennen (33), Sänger Sasha (54), Luxus-Queen Claudia Obert (64), die Fußballer Breel Embolo (29) und Luís Figo (53), der HSV, der DFB - die Liste der Gratulanten ist lang.

Kein Wunder, war es doch der erste und lang ersehnte Grand-Slam-Titel des Hamburgers und zugleich das Ende einer 30 Jahre währenden Durststrecke der deutschen Tennis-Männer seit dem Sieg von Boris Becker (58) bei den Australian Open 1996.

Dreimal hatte es der 29-Jährige schon in das Finale bei den vier wichtigsten Tennisturnieren geschafft, scheiterte aber auf teils dramatische Weise.

"Wir sind durch so viel gegangen und waren auch so oft Verlierer, aber nun sind wir Grand-Slam-Champions", zeigte sich Zverev nach seinem bislang größten Triumph erleichtert.

In seiner Instagram-Story fanden sich wenig später die ersten Videos von den euphorischen Promis.