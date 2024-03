So etwas gab es noch nie! Zverev-Gegner flüchtet wegen heftiger Bienen-Attacke vom Platz

Indian Wells - Das Match von Alexander Zverev (26) gegen den spanischen Tennis -Star Carlos Alcaraz (20) war wenige Minuten alt, da wurde der Weltranglisten-Dritte panisch, fuchtelte mit den Armen vor seinem Gesicht herum und flüchtete schließlich in die Kabine.

Ein Mann, der nicht einmal mit einer Imker-Ausrüstung geschützt war, nahm sich der Bienen schließlich an und versuchte mit einer Art Staubsauger, die Tierchen zu beseitigen.

Das Problem? Hunderte Bienen, die auf Angriff aus waren! Offenbar zunächst unbemerkt, hatte sich ein ganzer Schwarm um eine Kamera über dem Platz, die während der Matches immer hin- und her schwebt, versammelt.

Carlos Alcaraz (20) hatte panische Angst vor den Bienen. © Clive Brunskill/Getty Images via AFP

Die Partie war ganze 75 Minuten lang unterbrochen. Witzig: Auf einer digitalen Anzeige lief die Zeit mit, davor stand geschrieben: "Zeit seit der Bienen-Invasion".

Als die Bienen schließlich unter Kontrolle waren, schaltete nur noch Alcaraz in den Angriffsmodus. Der neue Superstar der Szenen fegte mit einem deutlichen 6:3 und 6:1 über Zverev hinweg, der über die gesamte Dauer der Partie nicht den Hauch einer Chance hatte.

"Ich will nicht lügen, ich habe ein bisschen Angst vor Bienen. Das war mit Sicherheit das ungewöhnlichste Match, das ich je in meiner Karriere gespielt habe. Wir werden uns immer an das Match erinnern, wegen der Bienen, nicht wegen des Tennis", sagte Alcaraz nach der Begegnung.