Zverev-Trennung! Darum sind diese beiden nicht mehr im Team des Tennis-Stars

Alexander Zverev ist in Cincinnati ins Halbfinale gestürmt, doch aus seinem Team fehlen zwei Leute. Tobias Kamke und Hugo Gravil sind nicht mehr dabei.

Von Tina Hofmann

Hamburg/Cincinnati - Kurz vor den US Open in New York läuft es bei Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev (26) auf dem Platz richtig rund. Doch was ist in seiner Box los? Dort fehlen plötzlich zwei Leute aus seinem Team!

Beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen saßen Hugo Gravil (l.) und Tobias Kamke (37, r.) das letzte Mal gemeinsam mit Zverev-Freundin Sophia Thomalla (33) in der Box. © IMAGO / Hasenkopf Und sie werden auch nicht zurückkommen. Denn wie sein Hitting-Partner, der ehemalige Profi Tobias Kamke (37), jetzt bestätigt, gehören er und Physiotherapeut Hugo Gravil nicht mehr zur Entourage von Zverev. "Im Januar kam dann die Anfrage von Mischa Zverev, ob ich für ein halbes Jahr mit seinem Bruder reisen wolle. Es war aber auch klar, dass ich nach dem Turnier von Halle im Juni rausgehen werde", erklärt der Hamburger gegenüber Eurosport die Gründe für das Aus. Zudem spielte Kamke im Sommer in der Tennis-Bundesliga. Und das extrem erfolgreich. Dann er holte mit dem TC Bredeney Essen den deutschen Meistertitel. Dem Klub gelang es damit als Erstem, den Titel bei den Damen und Herren abzusahnen. Alexander Zverev Alexander Zverev lässt seinem Gegner beim Auftaktmatch in Hamburg keine Chance Bei Gravil kommt die Trennung schon eher überraschend, schließlich war der Physiotherapeut so etwas wie eine Institution im Zverev-Team. Doch auch für dieses Aus hat Kamke eine plausible Erklärung: "Ja, Hugo war eine Institution im Team, das trifft es ganz gut. Aber es wird leicht vergeben, was er dafür auf der privaten Seite alles aufgeben hat", so der Ex-Profi.

Gravil (l.) und Kamke (u.l.) im Februar beim Turnier in Dubai. © IMAGO / Hasenkopf

Alexander Zverev hat in Sachen Hitting-Partner und Physiotherapeut schon Ersatz gefunden