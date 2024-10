Staatsanwaltschaft erhebt neue Anklage! Alfons Schuhbeck droht Desaster

Alfons Schuhbeck (75) verlor sein Gastro-Imperium und landete im Gefängnis. © Sven Hoppe/dpa

Seit Juni wurde gegen den Star-Koch wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen ermittelt. Nun hat die Staatsanwaltschaft München I gegen den 75-Jährigen Anklage erhoben.

Wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte, soll Schuhbeck während der Corona-Pandemie unberechtigt staatliche Hilfen in Höhe von rund 460.000 Euro kassiert haben. Allein auf diesen Subventionsbetrug stehen bis zu fünf Jahre Haft.

Zudem soll der TV-Koch für neun seiner Unternehmen einen Insolvenzantrag nicht oder verspätet gestellt haben, obwohl der jeweilige Betrieb bereits zahlungsunfähig war.

Des Weiteren wird dem bereits seit vergangenem Jahr im Gefängnis sitzenden Traunsteiner vorgeworfen, Sozialversicherungsbeiträge im großen Stil gar nicht oder verspätet gezahlt zu haben. Laut Anklage soll er in 212 Fällen 260.000 Euro Beiträge an gesetzliche Krankenkassen gar nicht bezahlt und in 267 Fällen rund 700.000 Euro nicht fristgerecht bezahlt haben.