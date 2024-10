Freigang gestrichen! Alfons Schuhbeck verliert alle Knast-Privilegien

Alfons Schuhbeck (75) verlor sein Gastro-Imperium und landete im Gefängnis. © Sven Hoppe/dpa

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt seit Juni wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen gegen Schuhbeck, der wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro bereits seit vergangenem Jahr im Gefängnis sitzt. Das Landgericht München I hatte ihn zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Bereits im Sommer sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass sich die neuen Ermittlungen im Zusammenhang mit elf Firmen des 75-Jährigen dem Ende zuneigen würden.

Wie "Bild" nun von Schuhbecks Anwalt Nicolas Stieger (56) erfuhr, wurden dem Star-Koch die Knast-Privilegien gestrichen. "Die neuen Ermittlungen belasten ihn natürlich sehr. Besonders schlimm ist für ihn, dass deswegen seine Hafterleichterungen zurückgenommen wurden", so Stieger.

Schubeck befand sich dem Bericht zufolge seit Februar im offenen Vollzug und hatte zwei Tage im Monat Freigang. Anfang Juni durfte er sogar ein Wochenende in Freiheit verbringen und zwei Nächte in seiner Wohnung in München schlafen.