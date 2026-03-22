"Unser kleines Wunder": Moderatorin zum ersten Mal Mutter geworden

Hamburg - Überglücklich hält Alicia Alvarez (32) ihre kleine Tochter im Arm. Die "Radio Hamburg"-Moderatorin ist am Dienstag das erste Mal Mutter geworden.

Alicia Alvarez (32) ist am Dienstag das erste Mal Mutter geworden. © Screenshot Instagram/radiohamburg

Die süßen Baby-News verkündet der Radio-Sender am Freitag voller Stolz auf Instagram. Dazu einen Schnappschuss der frischgebackenen Mutter mit ihrem Neugeborenen. "Wir sagen Hallo zu Amalia Rafaela Alvarez", begrüßt das Radio-Team das kleine Mädchen.

Geboren ist die Kleine in der Hamburger Asklepios Klinik Barmbek "und direkt jetzt ein kleiner Sonnenschein", schreiben die Kollegen der Moderatorin weiter zu dem Schnappschuss. Vater des Kindes: Alvarez' Partner Lennart.

Der kleinen Familie gehe es gut. Tochter und Mutter sind wohlauf. Gemeinsam freuen sich die drei nun auf alles, was kommt.

"Unser kleines Wunder ist da - und wir sind einfach nur überglücklich. Es fühlt sich noch total unwirklich an, dieses kleine Leben jetzt bei uns zu haben. Unser Herz platzt vor Liebe und wir genießen gerade jede einzelne Minute als Familie", zitiert "Radio Hamburg" die Moderatorin.

Ein Blick in die Kommentarspalte unter dem Schnappschuss zeigt: Auch die Polizeibeamten scheinen sich für die frischgebackene Mutter zu freuen. "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!" schreibt das Social-Media-Team der Hamburger Polizei unter den Beitrag.