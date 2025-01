Alkohol-Detox: Tina Ruland kann sich "Männer nicht mehr schöntrinken"

Im Sommer trank Tina Ruland (58) gerne das ein oder andere Glas Rosé. © Fabian Sommer/dpa

Für die Doku "Alkohol Detox – Die Challenge" verzichtete die Schauspielerin für vier Wochen auf Alkohol.

Der Dreh fand im August des vergangenen Jahres statt. Seither habe sie keinen Alkohol mehr angerührt, wie sie gegenüber BILD verriet.

Vorher habe sie diesen gerne konsumiert. "Ich habe im Schnitt dreimal in der Woche Alkohol getrunken. Im Sommer am liebsten kalten Rosé und im Winter Rotwein", so die 58-Jährige.

Der TV-Star erkannte jedoch, dass sie sich klarer und wacher ohne Alkohol fühle.

"Definitiv schlafe ich deutlich besser, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Zudem halte ich auf Partys länger durch", so Ruland.