Alkohol-Rückfall! Jenny Elvers mit 1,7 Promille am Steuer erwischt

Lüneburg - Ein Rückfall in alte Zeiten: TV-Star Jenny Elvers (51) ist am vergangenen Dienstag mit 1,7 Promille am Steuer erwischt worden. Das bestätigte die 51-Jährige selbst gegenüber " Bild ".

Jenny Elvers (51) ist am Dienstag mit 1,7 Promille am Steuer erwischt worden. © Henning Kaiser/dpa

Demnach wurde die Schauspielerin gegen 19.15 Uhr an einem Ortseingang bei Wittstock/Dosse (Brandenburg) von der Polizei kontrolliert, da sie dort auffällig geparkt hatte.

Noch während der Befragung soll Elvers ein alkoholisches Getränk zu sich genommen haben, woraufhin die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille feststellten.

Die Blondine wurde für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen, es wird nun wegen Trunkenheit am Steuer gegen sie ermittelt. Ihren Führerschein und die Autoschlüssel ihres Mini musste sie abgeben.

Zu "Bild" sagte die 51-Jährige: "Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen."

In den Tagen vor dem 31. Oktober habe sie "nur geweint" und "keine Kraft" gehabt, aufzustehen. "Ich habe mir ein Ventil gesucht, leider das Falsche, und habe an diesem einen Tag Alkohol getrunken. In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können", verdeutlichte sie.