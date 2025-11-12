Jackson-Tochter hat wegen Drogen Loch in der Nase: "Kann Spaghetti durchstecken"

Los Angeles - Paris Jackson (27) hat in einem TikTok-Video Schockierendes enthüllt: Aufgrund ihrer Drogenvergangenheit klafft ein Loch in ihrer Nase. Mittlerweile kann die Tochter von Michael Jackson (†50) darüber lachen.

Seit mehr als fünf Jahren ist Paris Jackson (27) nüchtern. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Durch ihren jahrelangen Drogenkonsum hat die 27-Jährige eine sogenannte Nasenscheidewandperforation erlitten. Das kleine Loch im Knorpel präsentiert Paris ihren Followern ganz ungeniert auf TikTok, indem sie ihre Nase mit der Taschenlampenfunktion ihres Handys ausleuchtet.

"Das, was ihr denkt, woher es kommt ... Lasst die Finger von Drogen, Kinder", erklärt die Blondine und spricht gleichzeitig eine Warnung aus. Die Lücke in ihrer Nase sei so groß, dass sie sogar "eine Spaghetti-Nudel von einer Seite zur anderen durchstecken" könne.

Noch vor rund sieben Jahren durchlebte die Sängerin eine düstere Zeit, war alkohol- und heroinabhängig. Anfang Januar dieses Jahres machte Paris stolz öffentlich, dass sie seit fünf Jahren nüchtern sei.

"Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein armseliger Euphemismus. Dankbarkeit kratzt nicht mal an der Oberfläche. Ich kann heute lächeln, weil ich das alles los bin", schrieb sie damals auf Instagram.