Alles nur PR? So ernst ist es zwischen Sandra Sicora und Calvin Kleinen wirklich

Köln - Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) befinden sich zurzeit in der Kennenlernphase , doch wie ernst ist es zwischen den beiden Reality-Stars wirklich? Darüber klärte Sandra nun in ihrer Instagram-Story auf.

Sandra (33) genießt zurzeit das sonnige Wetter auf Mallorca - unter anderem auch mit Calvin (33). © Instagram/sandra.sicora

Die beiden Kölner lassen es sich momentan auf Mallorca gut gehen, wo Hobby-Rapper Calvin neuerdings auch als Partysänger am Ballermann auftritt und dort unter anderem seinen neuesten Song "Ex on the Beach" zum Besten gibt.

Fangirl Nummer eins ist dabei wohl Sandra, die den 33-Jährigen nicht nur vor Ort während seiner Auftritte unterstützt, wie sie in den letzten Tagen bereits auf ihrem Instagram-Kanal gezeigt hatte, sondern auch immer wieder in den Storys und Beiträgen des Reality-Stars auftaucht.

So auch in Calvins neuestem Clip, der am Mittwoch auf seinem Kanal online ging und in dem er seinen neuesten Song promotet.

Doch wie tief gehen Sandras und Calvins Gefühle füreinander wirklich? Das offenbarte die 33-Jährige nun gegenüber ihren mehr als 270.000 Instagram-Fans.

"Ich weiß, dass ihr alle immer neugierig sei, aber für uns ist das manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wir einfach auch nur Menschen sind mit echten Gefühlen, mit echten Emotionen", verriet die ehemalige "Reality Queens"-Teilnehmerin.