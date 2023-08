Als Kunden sehen, wer sie im Spielzeugladen abkassiert, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr raus

Bloomington - Am gestrigen Samstag wurden Kunden in einem Spielzeugladen von einem waschechten Superstar überrascht. Er kassierte im Lego-Store die Einkäufer ab!

An der Kasse steht ein Ed, wie das Namensschild offenbart. Manche Kunden kamen bei dem Anblick aus dem Staunen nicht mehr raus. © Montage: Screenshots/Instagram/lego (2)

Stell Dir vor, Du willst nur ein paar Kartons mit neuen Lego-Sets für Deine Kinder einkaufen und plötzlich steht da ein Welt-Musiker an der Kasse: Genauso erging es jetzt einigen Leuten, die am Samstag in der "Mall of America" in Bloomington einkaufen gingen.

Im US-Bundesstaat Minnesota kassierte Ed Sheeran (32) einen Tag lang ab, gab Autogramme und ließ sich bereitwillig mit seinen Fans ablichten.

"Bin heute in die Mall of America gegangen, um im LEGO-Store zu arbeiten, LEGO-Sets zu verteilen und Lego House zu singen", erklärte der Popstar auf seinem Instagramkanal.

Auf der Plattform veröffentlichte er ein Video seines Arbeitseinsatzes. Und das zeigt auch, wie überrascht sowohl Erwachsene als auch die kleinen Kunden waren.

So kam es schon mal vor, dass Ed Sheeran hinter seinem Bezahltresen vorkam und eine Unterschrift auf einem Klemmbausteinset hinterließ oder mit den Kunden ins Gespräch kam.