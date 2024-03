Alter Weggefährte meldet sich zu Leyla und Mikes Liebesbeziehung zu Wort!

Dies fiel nun auch ihrem alten Dschungel-Gesundheitsminister Dr. Bob auf, der sich in einem Instagram-Post mit einer liebenswerten Nachricht an die beiden wandte.

Am 14. März machte Mike seiner Leyla einen romantischen Antrag. Keinen zur Hochzeit, sondern einen "Will You Be My Girlfriend?"-Antrag . Die Frankfurterin musste nicht lange überlegen und antwortete blitzschnell mit "Ja". Seitdem schweben die beiden Unterhaltungspromis auf viel besagter Wolke Sieben.

Im Dschungel belegte Leyla Lahouar den zweiten Platz. Für Dr. Bob (73) sind sie und Mike Heiter aber nichtsdestotrotz die Gewinner der Staffel. © Screenshot/Instagram/dr_bob_offical_account

Zu zwei Bildern, auf denen der Dschungelarzt einmal zusammen mit Mike und einmal zusammen mit Leyla abgelichtete wurde, schreibt er: "Mike & Leyla your both looking great together these days So work hard on your relationship and grow together 🙏👍"

Was ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie: Mike & Leyla, ihr seht beide großartig aus in diesen Tagen, also arbeitet hart an eurer Beziehung und wachst zusammen.

Ein überaus süßer Rat des erfahrenen Publikumslieblings, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Robert McCarron heißt, 73 Jahre alt und in London geboren ist.

Was außerdem nur die Wenigsten wissen: Dr. Bob ist eigentlich ausgebildeter Maskenbildner und arbeitete schon für Hollywood-Blockbuster wie "Matrix" oder "Mission Impossible". Echter Arzt ist unser Doktorchen übrigens auch nicht - er hat "lediglich" einige Medizinabschlüsse in Paramedizin und in der Krankenpflege.

Für das deutsche TV-Publikum wird der 73-Jährige aber wohl für immer der einzig wahre Dr. Bob bleiben, egal ob mit oder ohne Doktor-Promotion.