Sie hat ja gesagt: Leyla Lahouar und Mike Heiter wagen den nächsten Schritt!

Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) sind endlich auch ganz offiziell ein Liebespaar. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Spätestens seit dem Dschungelcamp ist klar, wie gut sich Leyla Lahouar und Mike Heiter verstehen. Im Anschluss posteten sie abwechselnd immer wieder Bilder oder Kurzvideos, in denen sie miteinander zu sehen waren und alle Follower rätselten, ob aus den beiden wirklich mehr werden könnte.



Kennenlernphase, Knutschereien und mehr gab es zwischen den zwei Turteltäubchen bereits. Ihrem neuesten Instagram-Post zufolge ist nun auch klar: Mike und Leyla sind ein Paar!

In dem zauberhaften Kurzvideo ist zu sehen, wie Mike Leyla überrascht und in ein Zimmer voller roter Glitzerherzen und Rosenblätter führt.

Das wichtigste Detail prangt allerdings am Fenster. Dort hat der wohl romantisch veranlagte Mike die Frage aller Frage mit Buchstaben-Luftballons angebracht: "Will You Be My Girlfriend?"

Und scheinbar muss Leyla da nicht zweimal überlegen. Hochgradig verliebt springt sie ihrem Mike um den Hals und küsst ihn innig - so sieht wahre Liebe aus!