Überraschung: Dschungel-Leyla wird Schauspielerin bei dieser bekannten RTL-Soap!

Frankfurt am Main - Erst zweiter Platz beim RTL-Dschungelcamp, jetzt Soap-Star ! Für Leyla Lahouar (27) läuft es derzeit beruflich wie privat wie am Schnürchen.

Für die 27-Jährige ist ihr Gastrollen-Auftritt im Mai kaum zu fassen: "Für mich fühlt sich das alles noch so unwahr an. Ich habe früher gemeinsam mit meiner Mutter leidenschaftlich 'Unter uns' geschaut. Ich verbinde mit der Serie einen Großteil meiner Kindheit. Zu wissen, dass ich bald selbst ein Teil davon bin, ist einfach nur toll."

Mit Dschungelcamp-Bekanntschaft Mike Heiter (31) schmuste Leyla Lahouar in letzter Zeit ein ums andere Mal. Ob die beiden in einer Beziehung sind, ist noch nicht offiziell. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben. Es wird witzig, aber auch spannend!", gibt Lahouar einen kurzen Ausblick.



Ob ihr Schauspiel-Dasein von Dauer sein wird, kann sie indes zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht einschätzen: "Wenn ich an Reality-TV-Shows teilnehme, kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Ich schlüpfe in keine Rolle. Ich bin ich - und das ist in erster Linie authentisch. Aber: Man weiß ja nie, was in der Zukunft so passiert. Dem Reality-TV möchte ich aber in jedem Fall immer erhalten bleiben."

Dass ihre Karriere massiv von der Teilnahme am Dschungelcamp profitiert hat, weiß Leyla zu schätzen: "Meine Teilnahme am Dschungelcamp hat meine Karriere ordentlich angeheizt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das alles noch gar nicht so richtig realisieren. Es ist einfach eine schöne Reise, die ich bis dato hinlegen konnte. Ich habe bei kleineren Formaten begonnen, habe dann am Dschungelcamp teilnehmen können - und darf nun meine erste Schauspielrolle bei 'Unter uns' übernehmen. Besser geht's nicht! So etwas hätte ich mir vor fünf Jahren niemals erträumen können."

"Unter uns" läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL, kann aber auch auf RTL+ gestreamt werden.