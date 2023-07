Amber Heard zeigt sich strahlend auf Instagram, doch Follower reagieren mit Hass

Taormina (Italien) - Auf Instagram erinnerte sich US-Schauspielerin Amber Heard (37) an ihr "unvergessliches Wochenende". Doch einige Follower reagierten negativ auf den Post der "Aquaman"-Darstellerin.

Nach dem Rechtsstreit mit Johnny Depp will Amber Heard (37) wieder auf die Leinwand zurück. © Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa

Nach dem vielbeachteten Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (60) hatte die Schauspielerin eine Pause in den sozialen Netzwerken eingelegt und sich nach Spanien zurückgezogen.

Pläne, nach Hollywood zurückzukehren, hat Amber Heard vorerst keine - gänzlich von der Bildfläche verschwinden möchte sie jedoch trotzdem nicht.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sich die 37-Jährige seit Längerem nun wieder mit einem strahlenden Lächeln. Dazu kündigte Heard mit Begeisterung ihren neuen Film "In The Fire" an.

In dem Streifen spielt Heard eine New Yorker Ärztin in den 1890er-Jahren, die auf eine abgelegene Plantage reist, um sich dort um einen verstörten Jungen zu kümmern.

Auf dem Taormina Film Festival in Italien stellte Heard den Genre-Mix aus Thriller und Horror persönlich vor - und dankte dem Publikum dafür, dass es so warm und herzlich reagierte.

Doch auf Instagram musste die Schauspielerin einige Hasskommentare über sich ergehen lassen.