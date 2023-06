01.06.2023 18:00 Wohl keine Rückkehr in die USA geplant: Amber Heard glücklich in Madrid

Amber Heard ist in Madrid sesshaft geworden. In die USA will sie so schnell wohl nicht zurückkehren, auch wenn wieder Filmprojekte geplant sind.

Von Dana-Jane Kruse

Madrid (Spanien) - Amber Heard (37) scheint endlich angekommen zu sein: in Spanien. Nach dem Rechtsstreit gegen Johnny Depp (59) zog sie sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück und flüchtete vor dem Medientrubel nach Europa. Nun machte die Schauspielerin deutlich, dass es sie wohl auch so schnell nicht wieder zurückzieht. Die Flucht nach Spanien hat sich für Schauspielerin Amber Heard (37) offenbar gelohnt. Für ein kurzes Interview strahlt sie bereits wieder in die Kamera. © JUSTIN TALLIS / AFP Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, schaffte es ein von dem Immobilienunternehmen "Nest Seekers" betriebener TikTok-Account, eine Aufnahme der Schauspielerin vor ihrem neuen Haus in Madrid zu erhaschen. Amber Heard ließ sich sogar auf ein kurzes Interview ein, in dem sie verriet, wie sehr Spanien es ihr angetan habe. "Wie ist Ihr neues Leben hier in Madrid?", fragte der Kameramann. Amber antwortete auf Spanisch und lächelnd: "Ich liebe Spanien so sehr. Ich liebe es, hier zu leben." Promis & Stars Krankenhaus nach Liebes-Aus: Jetzt hat "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel seine Diagnose Doch ihre Körperhaltung verriet, dass sie offenbar auf dem Sprung nach drinnen war. Auf die Frage, ob sie vorhabe in Spanien zu bleiben, meinte die Aquaman-Darstellerin: "Ja, ich hoffe doch." Pläne, nach Amerika zurückzukehren, gibt es offenbar nicht. Keine Rückkehr nach Hollywood, aber Projekte in Planung Amber hat ihr Glück mit Töchterchen Oonagh Paige (2, r.) in Madrid gefunden. Dank ihrer sehr guten Spanischkenntnisse war es wohl besonders einfach, sich einzuleben. © Screenshot: Instagram/amberheard Amber Heard versuchte sich schon zu verabschieden, da schoss ihr Interviewer schnell die nächste Frage hinterher, um sie noch etwas vor dem Haus festzuhalten: "Haben Sie gerade Filmprojekte?" "Oh ja", kam es sofort von Amber. Die darauffolgende Frage, ob sie beim Filmfestival in Cannes dabei sein würde, das bis zum 27. Mai andauerte, ließ die Schauspielerin allerdings offen stehen. Gesehen wurde sie nicht auf dem roten Teppich des Mega-Events. Zum Schluss meinte sie nur: "Ich mache weiter, das ist das Leben. Ciao" Oliver Pocher Playboy-Fotos von Cathy Hummels sorgen bei Oliver und Amira Pocher für Wortgefecht Heard verabschiedete sich freundlich lächelnd und verschwand hinter dem Tor ihres Grundstücks, ehe das Video abbrach. Eine Amber nahestehende Quelle erklärte gegenüber dem People Magazin, dass die 37-Jährige in Spanien mehr Privatsphäre genieße. Aber: "Sie freut sich darauf, wieder zu arbeiten und zu filmen", sagte die Quelle.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot: Instagram/amberheard