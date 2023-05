Nach bitterem Rechtsstreit mit Johnny Depp: Beendet Amber Heard nun ihre Karriere?

Zuletzt sorgte Amber Heard (37) mit dem Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (59) für Schlagzeilen. © JIM WATSON / POOL / AFP

Innerhalb der vergangenen Jahre hat sich die Schauspielerin ein beachtliches Portfolio an Blockbustern aufgebaut. So tanzte sie sich mit "Magic Mike XXL" in die Herzen unzähliger Menschen und rettete an der Seite von Jason Momoa (43) die Welt in gleich zwei Teilen der "Aquaman"-Saga. Mit ihrer Karriere ging es von Jahr zu Jahr weiter steil nach oben.

Doch dann folgte der erbitterte Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (59) - es ging um Verleumdung sowie häusliche Gewalt und am Ende stand die 37-Jährige weitestgehend als Verliererin da.

Der Großteil von Social Media wandte sich daraufhin gegen sie, es wurden sogar Petitionen gestartet, dass ihre Szenen aus Filmen entfernt werden sollten. Daraufhin legte Heard eine Pause von der Schauspielerei ein und kehrte der Filmbranche den Rücken.

Besteht jetzt etwa die Möglichkeit, dass sie vorerst gar nicht mehr vor die Kamera zurückkehren wird? Dies behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber dem britischen Boulevardblatt Daily Mail!