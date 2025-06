"American Pie"-Star packt über Abhängigkeit aus: In der Nacht suchte er sein Kokain im Müllcontainer

Los Angeles (USA) - Der Fluch des frühen Ruhms: Mit Anfang 20 erlangte Jason Biggs (47) weltweite Bekanntheit, begeisterte mit seinen Auftritten in den "American Pie"- Filmen ein Millionenpublikum. Doch der Erfolg stieg ihm zu Kopf - und in die Nase! Eine heftige Kokain-Abhängigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Die Sucht drängte ihn zu Taten, für die er sich heute schämt.

Jason Biggs (47, 2.v.l.) in seiner Paraderolle als Jim Levenstein in "American Pie 2". © / dpa | Enterpress_Uip

Als Liebes-hungriger, tollpatschiger, aber charmanter Jim Levenstein wurde Biggs um die Jahrtausendwende weltberühmt. Während er von den Fans für seine peinlich-authentischen Darbietungen gefeiert wurde, verfiel er privat den Drogen.

In dieser Woche war der Schauspieler im "Well with Arielle Lorre"-Podcast zu Gast und packte über die Schattenseiten seiner Karriere aus. Nachdem der erste "American Pie"-Teil zum Welterfolg geworden war, habe der US-Amerikaner "sehr schnell gelernt", dass es kaum noch Leute gab, die ihm einen Wunsch verwehrten.

"Ich bin 22, habe Geld auf der Bank und Koks in der Tasche und niemand sagt Nein zu mir", erinnerte der "Orange Is the New Black"-Star sich. Auch als er seine Frau, Schauspielerin Jenny Mollen (46), mit der er bis heute zusammen ist, kennen- und lieben lernte, sei er ständig high gewesen.

Ohne, dass sie es wirklich wusste, habe der heute 47-Jährige "alles mit Drogen und Alkohol ausgeblendet … und es wurde immer schlimmer."