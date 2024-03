Aminata Belli mit Dickpic auf Instagram belästigt: "He, kleine Schokomaus"

Hamburg/Berlin - Aminata Belli (31, " deep und deutlich ") wurde kürzlich via Instagram sexuell belästigt und bekam ein unerwünschtes Dickpic zugeschickt. Der Adressat ist kein Unbekannter.

Nach ihrer Story habe sie etliche Nachrichten von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch von solchen, die es nicht tun erhalten, die ebenfalls von dem Mann belästigt worden seien, so Aminata.

Der Verfasser brachte es in seiner Nachricht auch noch fertig, sich rassistisch gegenüber der 31-Jährigen zu äußern. "He kleine Schokomaus, machst du ihn schön hart und groß."

Aminata setzt sich gegen sexuelle Belästigung zur Wehr. © Screenshot/Instagram/aminatabelli

Aminata Bellis Empfehlung an ihre Follower: Zeigt das an! Inzwischen gibt es verschiedene Websites, die einem eine schnelle und einfache Anzeige ermöglichen. Alternativ können sich Opfer natürlich auch direkt an die Polizei wenden.

"Jegliche Form der Beleidigung übers Internet - auch von anonymen Personen - kann angezeigt werden", so die 31-Jährige weiter. "Macht es immer! Oft finden die ganz schnell raus, wer da eigentlich dahinter steckt."

"Wir beobachten, wie Online-Plattformen immer häufiger zu Schauplätzen von Hass, Belästigung und Diskriminierung auch gezielt gegenüber Frauen werden", so Holger Münch (62), Präsident des Bundeskriminalamts zum Aktionstag zur Bekämpfung der Frauenfeindlichkeit im Internet.

"Mit der Projektgruppe 'Bekämpfung der Frauenfeindlichkeit im Internet' setzen wir uns intensiv für die Strafverfolgung von Frauenhass im Netz ein. Der heutige Aktionstag macht deutlich: Wir gehen bewusst in die Räume des Hasses, stellen Taten und Täter fest, holen sie aus der Anonymität und ziehen sie zur Rechenschaft."