Alles wieder gut bei den Pochers? Amira macht Olli Hoffnung

Köln - Das Weihnachtsfest ist gerade erst vorbei, da steht das nächste und letzte Highlight des Jahres 2023 an. Silvester steht vor der Tür und auch dort feiern viele im familiären Kreise. Etwa auch Oliver (45) und Amira Pocher (31)? Die Österreicherin machte nun erfreuliche Andeutungen in Richtung ihres Noch-Ehemannes.

Amira Pocher (31) feiert Silvester wohl alleine mit ihren beiden Kindern. © Screenshot/Instagram/amirapocher

Denn in ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima (33) betreibt, ließ die zweifache Mutter nun die gerade vergangenen Festtage und speziell den Heiligabend Revue passieren.

Die Feiertage verbrachte Amira mit ihren Brüdern, ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihren beiden Kindern bei sich zu Hause. Währenddessen flog der "Schwarz und Weiß"- Interpret in die Vereinigten Staaten zu seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) und seinen drei weiteren Kindern nach Miami.

Mit Silvester steht dann in weniger als einer Woche das nächste Fest an. Allerdings wird die "Prominent"-Moderatorin am letzten Tag des Jahres nicht unter Leuten sein. "Ich bin allein", gab die 31-Jährige zu.

Das liege vor allem daran, dass sie so schnell keinen Babysitter für die Kinder organisiert bekomme.