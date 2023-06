Als Amira Pocher DAS in ihrem Taxi in Wien findet, kann sie nicht mehr an sich halten

Wien/Köln – Schnappatmung bei Amira Pocher (30)! Die TV-Beauty ist gerade am Flughafen in Wien gelandet, als sie im Wagen ihres Abholservices eine freudige Entdeckung macht, bei der sie nicht mehr an sich halten kann.

Amira Pocher (30) kann kaum glauben, was sie im Wagen ihre Abholservices findet. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

"Oh mein Gott, wie süß ist das?", rang Amira um Worte und schien glatt das ein oder andere Glücks-Tränchen vergießen zu wollen.

Doch von Anfang an: Zum Wochenstart ließ die 30-Jährige Deutschland und damit auch die Ehekrise mit Göttergatte Oli (45) für einen Trip in die österreichische Hauptstadt Wien hinter sich. Amira, die in Österreich geboren wurde und seit 2014 in Deutschland lebt, folgte damit der Einladung zu einer Preisverleihung.

Kaum war ihr Flieger gelandet, holte ein Fahrer sie vom Flughafen ab. Noch bevor Amira jedoch in den schwarzen Van klettern konnte, war sie in einer Instagram-Story plötzlich ganz aufgelöst.

"Wir sind gerade angekommen und was ist das hier?", wunderte sich die 30-Jährige und schnappte prompt nach Luft, als sie erkannte, welch köstliche Fracht auf der hintern Sitzbank auf sie wartete.