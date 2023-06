Heftige Krise bei Oliver und Amira Pocher? Insider offenbart: "Die Ehe ist am Ende!"

Köln - Ist etwa alles aus zwischen Oliver Pocher (45) und seiner Ehefrau Amira (30)? Ausgerechnet im verflixten siebten Jahr soll sich das Promi-Paar nun in einer ernsthaften Krise befinden!

Eine Veränderung innerhalb der Beziehung blieb auch den Fans nicht verborgen. "Es stimmt schon, dass beide nur noch getrennt unterwegs sind. Er wochenlang in Amerika, sie ständig in Österreich, jetzt in Griechenland. Die Kinder sind ja immer bei ihr dabei, sie sehen ihren Papa nur noch sporadisch", resümierte ein Follower auf Instagram.

Doch endgültig aufgeben wollen die beiden TV-Persönlichkeiten ihre Liebe noch nicht. Sie leben nach wie vor gemeinsam in ihrer Luxus-Villa im Kölner Nobel-Stadtteil Hahnwald und wollen dort versuchen, ihre Probleme zu lösen.

Jetzt sollen sich allerdings dunkle Gewitterwolken über der Beziehung der beiden Podcast-Produzenten zusammengebraut haben. "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr", offenbarte ein Insider gegenüber der Zeitschrift "Bunte" . Immer häufiger soll es zwischen Oli und seiner zweiten Ehefrau krachen.

Der Comedian und die gebürtige Österreicherin lernten sich 2016 über die Dating-App "Tinder" kennen. © Instagram/amirapocher (Screenshot)

In der Tat verbrachte Oli in den vergangenen Monaten jede Menge Zeit mit seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40), die mit den drei gemeinsamen Kindern schon seit geraumer Zeit in Florida (USA) lebt.

Während der Spring-Break-Ferien in den Vereinigten Staaten reisten die Ex-Partner sogar zusammen auf die Bahamas. Amira widmete sich in dieser Zeit den beruflichen Herausforderungen in ihrer Heimat Österreich - kaufte dort unter anderem ein großes Bau-Grundstück.

Dass die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" auch mal gegeneinander austeilen, gehört zum guten Ton des Formats. Doch auch hier will die aufmerksame Community zuletzt eine Veränderung festgestellt haben.

"Die Leichtigkeit ist weg, das Lachen ist weg. Oli steht so ein bisschen 'hilflos' daneben. Also, irgendwas ist da im Busch …", schrieb eine Nutzerin auf Instagram, nachdem ihr aufgefallen war, dass Amira in den Episoden inzwischen ziemlich genervt rüberkomme.

Selbst über einen Besuch ihres Ehemanns am Muttertag in Griechenland, wo sie zu diesem Zeitpunkt für VOX drehte, sagte sie im Podcast nur kühl: "Ja, das war nett."