Alte Freunde wenden sich von Amira Aly ab: "Denkst, du wärst was Besseres!"

Amira Aly (31) spricht in ihrem Podcast "Liebes Leben" über den Verlust zahlreicher Freundschaften. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Aktuell weilt die Zweifach-Mama in Österreich, um sich um die Einrichtung ihrer Kölner Villa zu kümmern. Natürlich will Amira die Zeit in der Heimat aber auch dafür nutzen, ein paar ihrer Herzmenschen zu treffen.

In der neuen Episode ihres Podcasts "Liebes Leben" gibt sie jedoch unverblümt zu, dafür nicht immer so viel Zeit zu haben, wie sie es gern hätte. Ihr Gesprächspartner und Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34) kann das bestätigen.

Obwohl Amira beruflich stark eingebunden ist, in einer neuen Liebesbeziehung steckt und überdies auch noch zwei Kinder hat, seien manch alte Weggefährten geradezu beleidigt, wenn sie keine Zeit für eine Stippvisite finde.

Für die "Prominent"-Moderatorin ist das Gemecker nicht neu. Bereits nach dem Umzug nach Deutschland sei ihr vorgeworfen worden, sich nicht mehr zu melden. Noch schlimmer wurde es mit ihrem Eintritt ins Rampenlicht.

"Jetzt denkst du, du wärst was Besseres", glaubt Amira den Gedankengang so mancher ehemaligen Freunde zu kennen. Offen ausgesprochen habe dies ihr gegenüber allerdings nie jemand.