Der Sommer wird heiß! Amira Aly posiert für neue Werbekampagne in sexy Bademode
Teneriffa (Spanien) - Heiß, heißer, Amira Aly! Nach ihrem Dessous-Job im Sommer 2025 zeigt sich die 33-Jährige jetzt erneut leicht bekleidet - diesmal als Werbegesicht für eine neue Bademoden-Kollektion.
Auf der kanarischen Trauminsel Teneriffa posierte die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (48) erneut für das Hamburger Modeunternehmen Lascana vor der Kamera. "Es war immer mein Traum und macht mich unheimlich stolz", schwärmt Amira gegenüber "BILD".
Vor Ort habe sie mit demselben Team sowie derselben Professionalität und Freude wie schon bei ihrem aufsehenerregenden Unterwäsche-Shooting zusammengearbeitet. Und egal, ob im Bikini oder Badeanzug, die 33-Jährige macht natürlich auch diesmal wieder eine Top-Figur.
Dabei gehe es ihr nicht darum, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, wie sie im Interview betont, sondern darum, "mich stark zu fühlen und ein gutes Körpergefühl zu haben".
Härter trainiert habe sie im Vorfeld der neuen Lascana-Kampagne deshalb nicht. Vielmehr legte sie den Fokus auf ihre Routinen. Dazu zählen neben Erholung und Schlaf - was bei zwei kleinen Kindern nicht immer so einfach ist - eben auch eine ausgewogene Ernährung.
Diesen bewussten Umgang mit ihrem Körper erreichte Amira erst nach einiger Zeit: "Ich bin heute viel mehr bei mir und höre viel besser auf mein Bauchgefühl", erklärt sie. Einfach sei dieser Prozess aber nicht gewesen.
Unfall bei Foto-Shooting: Amira Aly erleidet schmerzhafte Verletzung
Erklärend schiebt die ehemalige "Prominent"-Moderatorin hinterher: "Ich bin nicht nur durch rosige Zeiten gegangen, aber genau das hat mir gezeigt, dass ich mich zu 100 Prozent auf mich verlassen kann – und natürlich auf meine Familie und die engsten Freunde."
Nach der Scheidung von Pocher hat Amira vor rund zwei Jahren in Christian Düren (35) ihr neues privates Glück gefunden. Doch wie steht der "taff"-Moderator eigentlich zu den freizügigen Swimwear-Aufnahmen seiner Partnerin?
"Er kennt mich gut und weiß, wie viel Herzblut ich in solche Projekte stecke. Er hat sich einfach für mich gefreut – und das bedeutet mir viel", stellt Amira klar. Was man auf den Fotos nicht sieht: Am Set auf Teneriffa kam es zu einem schmerzhaften Unfall.
Amira offenbart in "BILD": "Ich habe mich aufs Bett gesetzt und ein Lockenstab ist runtergerollt und tatsächlich auf meinem nackten Hintern gelandet! Ja, das tat weh, und die Brandnarbe sieht man auch noch ganz schön."
Titelfoto: Lascana