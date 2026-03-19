Der Sommer wird heiß! Amira Aly posiert für neue Werbekampagne in sexy Bademode

Teneriffa (Spanien) - Heiß, heißer, Amira Aly ! Nach ihrem Dessous-Job im Sommer 2025 zeigt sich die 33-Jährige jetzt erneut leicht bekleidet - diesmal als Werbegesicht für eine neue Bademoden-Kollektion.

Amira Aly stand zum zweiten Mal als Werbegesicht für Lascana vor der Kamera. © Lascana

Auf der kanarischen Trauminsel Teneriffa posierte die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (48) erneut für das Hamburger Modeunternehmen Lascana vor der Kamera. "Es war immer mein Traum und macht mich unheimlich stolz", schwärmt Amira gegenüber "BILD".

Vor Ort habe sie mit demselben Team sowie derselben Professionalität und Freude wie schon bei ihrem aufsehenerregenden Unterwäsche-Shooting zusammengearbeitet. Und egal, ob im Bikini oder Badeanzug, die 33-Jährige macht natürlich auch diesmal wieder eine Top-Figur.

Dabei gehe es ihr nicht darum, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, wie sie im Interview betont, sondern darum, "mich stark zu fühlen und ein gutes Körpergefühl zu haben".

Härter trainiert habe sie im Vorfeld der neuen Lascana-Kampagne deshalb nicht. Vielmehr legte sie den Fokus auf ihre Routinen. Dazu zählen neben Erholung und Schlaf - was bei zwei kleinen Kindern nicht immer so einfach ist - eben auch eine ausgewogene Ernährung.

Diesen bewussten Umgang mit ihrem Körper erreichte Amira erst nach einiger Zeit: "Ich bin heute viel mehr bei mir und höre viel besser auf mein Bauchgefühl", erklärt sie. Einfach sei dieser Prozess aber nicht gewesen.