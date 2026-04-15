Mega-Frust nach Friseur-Besuch: Amira Aly bereut ihre radikale Typ-Veränderung

Köln - Kürzlich überraschte Amira Aly ihre Fans im Netz mit einer deutlich veränderten Frisur. Inzwischen scheint die anfängliche Freude über den neuen Look jedoch verflogen.

Amira Aly (33) hatte sich vor rund drei Wochen von ihrer langen Mähne getrennt. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Anfang April präsentierte die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal noch voller Stolz ihren feschen Kurzhaar-Schnitt in einem klassischen Vorher-Nachher-Vergleich. Dazu schrieb sie sinngemäß: "Zeit für eine Veränderung."

Ihre glatte lange Mähne hatte die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (48) gegen kurze stufige Haare bis unters Kinn eingetauscht. Ein mutiger Schritt, den sie rund zwei bis drei Wochen später schon wieder bereut.

Amira hegt arge Zweifel, ob ihre Entscheidung für eine so krasse Typ-Veränderung die Richtige war. In einer ehrlichen Story gesteht sie gegenüber ihrer Community, dass sie sich mit dem Longbob nicht wirklich anfreunden kann.

"Ich trage meine Haare ja nie wirklich lange offen. Spätestens nach einem halben Tag binde ich sie irgendwie oben zusammen oder so - aber der [Pferdeschwanz] sieht hier total bescheuert aus", so die aktuelle Meinung der gebürtigen Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln.