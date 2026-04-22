Pocher-Ex Amira gewährt seltenen privaten Einblick und klagt: "Es ist so mühsam!"
Köln - Amira Aly hat sich mit einem privaten Update bei ihren Fans gemeldet. Was die 33-Jährige damit vor allem beweist: Auch bei Promis läuft nicht immer alles nach Wunsch.
Nach der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (48) wagte die gebürtige Österreicherin einen kompletten Neustart. Dazu zählte auch der Bau eines neuen Eigenheims in Köln. Erst vor wenigen Monaten ist sie mit Sack und Pack dort eingezogen.
Während Amira das Öko-Fertigheim im Inneren bereits nach ihren ganz eigenen Vorstellungen eingerichtet hat, herrscht im Außenbereich noch das pure Chaos: Ihr Garten gleicht aktuell einer Großbaustelle. Für die TV-Moderatorin ist dieser Umstand nur schwer zu ertragen.
"Ich weiß gar nicht, ich sehe das nicht in sechs Wochen, dass das ein idyllischer, schöner, grüner Garten ist", gesteht die Mutter von zwei kleinen Söhnen auf ihrem Instagram-Kanal. Das Unkraut stehe ihr "bis zur Hüfte". Hinzu kämen riesengroße Erdhügel.
Der domestische Feinschliff für die bevorstehende Outdoor-Saison zehrt deutlich spürbar an Amiras Nerven. Ernüchtert merkt sie an: "Es ist einfach so, so mühsam, weil ich dachte wirklich, mit dem Einzug ins Haus und der Fertigstellung des Hauses ist es fertig."
Zweifel bei Amira Aly: Aus "Matschküche" und "Mount Fuji" soll grüne Oase werden
Doch des einen Leid ist bekanntermaßen des anderen Freud: Ihre zwei Jungs aus der gescheiterten Ehe mit Pocher feiern den Baustellen-Style hinter ihrem neuen Zuhause. "Die lieben das", bestätigt Amira mit einem gequälten Lächeln.
Ein Erdwall wird da mal eben zum "Mount Fuji" erklärt – die Kids waren gerade erst mit ihrem Vater in Japan –, oder es entsteht mithilfe des Gartenschlauchs eine gigantische "Matschküche". Braune statt grüne Lunge, so das Motto der Kinder.
Aus Mama-Sicht werden die Sorgenfalten auf der Stirn trotz des kreativen Durcheinanders nicht kleiner. Mit einer gewissen Verzweiflung erklärt Amira gegenüber ihrer Community: "Ich weiß nur nicht, wie ich das alles sauber kriegen soll."
Doch Besserung ist in Sicht. Die Betonwanne für den Pool befindet sich bereits im Bau. Sobald diese fertig ist, soll im Mai die Folie geklebt werden. Anschließend kann dann auch "endlich der Rollrasen" verlegt werden. Damit wäre Amira ihrer Oase schon wieder ein bisschen näher.
Titelfoto: Instagram/amiraaly (Screenshot)