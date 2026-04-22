Pocher-Ex Amira gewährt seltenen privaten Einblick und klagt: "Es ist so mühsam!"

Köln - Amira Aly hat sich mit einem privaten Update bei ihren Fans gemeldet. Was die 33-Jährige damit vor allem beweist: Auch bei Promis läuft nicht immer alles nach Wunsch.

Amira Aly (33) hat erst vor wenigen Monaten ihr neues Traumhaus in Köln bezogen. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

Nach der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (48) wagte die gebürtige Österreicherin einen kompletten Neustart. Dazu zählte auch der Bau eines neuen Eigenheims in Köln. Erst vor wenigen Monaten ist sie mit Sack und Pack dort eingezogen.

Während Amira das Öko-Fertigheim im Inneren bereits nach ihren ganz eigenen Vorstellungen eingerichtet hat, herrscht im Außenbereich noch das pure Chaos: Ihr Garten gleicht aktuell einer Großbaustelle. Für die TV-Moderatorin ist dieser Umstand nur schwer zu ertragen.

"Ich weiß gar nicht, ich sehe das nicht in sechs Wochen, dass das ein idyllischer, schöner, grüner Garten ist", gesteht die Mutter von zwei kleinen Söhnen auf ihrem Instagram-Kanal. Das Unkraut stehe ihr "bis zur Hüfte". Hinzu kämen riesengroße Erdhügel.

Der domestische Feinschliff für die bevorstehende Outdoor-Saison zehrt deutlich spürbar an Amiras Nerven. Ernüchtert merkt sie an: "Es ist einfach so, so mühsam, weil ich dachte wirklich, mit dem Einzug ins Haus und der Fertigstellung des Hauses ist es fertig."