Ist etwas mit dem Baby? Amira Aly meldet sich nach Funkstille mit Schwangerschafts-Update zurück

Klagenfurt/Köln - Knapp eine Woche war Amira Aly (33) wie vom Erdboden verschluckt. Zeit genug, dass sich ein Teil ihrer Fans ernsthafte Sorgen um die baldige Dreifach-Mama gemacht hat. Jetzt hat sich die Moderatorin aber mit einem Baby-Update zurückgemeldet.

Christian Düren (36) und Amira Aly (33) erwarten in diesem Jahr ihr erstes gemeinsames Kind. © Felix Hörhager/dpa

Fernab von Social Media hatte die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) ganz bewusst geplant, etwas zur Ruhe zu kommen und die Batterien wieder aufzuladen.

Über Instagram hat sie sich zum Start der neuen Woche gemeldet, um sämtliche Sorgen aus der Welt zu schaffen. "Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Diesmal haben sich wirklich ein paar Leute gesorgt", erklärt die Österreicherin zu Beginn.

Grund für ihre tagelange Abwesenheit sei jede Menge Trubel in den eigenen vier Wänden gewesen. "Wir hatten das Haus voll mit Familie. Das war wunderschön und wir haben die Zeit einfach nur genossen."

Trotzdem scheinen sich auch ein paar Begleiterscheinungen ihrer dritten Schwangerschaft bemerkbar gemacht zu haben.

"Es war anstrengend, länger zu stehen. Es wird immer schwieriger mit der Wampe", stellt Amira humorvoll fest.