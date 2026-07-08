Amira Aly setzt ihre Babykugel freizügig in Szene, doch einen zeigt sie nicht
Palma de Mallorca (Spanien) - Amira Aly (33) lässt auf Mallorca die Seele baumeln. Ihre Babykugel setzt sie dabei nicht nur gekonnt, sondern auch sehr freizügig in Szene. Ein echtes Pärchenfoto fehlt allerdings erneut.
Die gebürtige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln fiebert weiterhin der Geburt ihres dritten Kindes entgegen. Zwei kleine Söhne mit Oliver Pocher (49) hat sie schon, jetzt erwartet sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Christian Düren (36).
Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal lässt Amira ihre über eine Million Follower an der kleinen Auszeit teilhaben. In einer ausgedehnten Bildergalerie präsentiert sie dabei voller Stolz ihre bereits deutlich gewachsene Körpermitte.
Der erste Schnappschuss zeigt die ehemalige "Prominent"-Moderatorin auf einem Stuhl. Sie trägt ein transparentes, hellblaues Wollkleid. Auf ihrem Bauch liegt die Hand eines Mannes, höchstwahrscheinlich die des werdenden Vaters.
Anschließend folgen noch allerhand Aufnahmen, die den Betrachtern einen kleinen Eindruck von den Mallorca-Trips vermitteln. Neben Fotos vom Strand, dem Meer oder kulinarischen Köstlichkeiten steht auch immer wieder Amiras Babybauch im Fokus.
Ein gemeinsames Turtelfoto, auf dem Christian tatsächlich eindeutig zu erkennen ist, existiert (mal wieder) nicht.
Amira Aly erntet viele Komplimente für Schwangerschaftslooks
Ihr Ex-Mann wunderte sich in seinem Podcast auch schon über dieses Detail. Es sei "komplett komisch", dass Amira zwar jeden Rollrasen und jede Lampe zeige, die in ihrem Haus reingedreht wird, aber nie den Vater ihres Kindes, so Olli.
Auch die Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich in der Kommentarspalte irritiert und fragen: "Warum zeigst du dich nie mit Christian?" Eine Antwort gibt Amira ihren Fans darauf nicht. Vor rund einer Woche war ihr Partner jedoch in einer Instagram-Story zu sehen.
Einige Follower rätseln auch schon angeregt über das Geschlecht des ungeborenen Babys. Während einige anhand der Wölbung des Bauchs ein Mädchen erkennen wollen, sind sich andere sicher, dass Amira ihren dritten Sohn erwartet.
Noch hat sich die Pocher-Ex dazu allerdings nicht geäußert. Bis zur Auflösung werden sich die Fans also noch eine Weile gedulden müssen. Zuletzt war Amira im Netz heftig in die Kritik geraten, weil sie trotz Schwangerschaft bei Hitze ein Krafttraining absolvierte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)