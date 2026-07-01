Diskussion um Babybauch-Video eskaliert: Amira Aly platzt der Kragen

Köln - Amira Aly wehrt sich! Nach der herben Kritik an dem Posting zur Halbzeit ihrer Schwangerschaft ist der 33-Jährigen jetzt gepflegt der Kragen geplatzt.

Amira Aly (33) wehrt sich gegen die Kritik an ihrem Sportprogramm während der Schwangerschaft. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Die frühere "Prominent"-Moderatorin erwartet derzeit ihr drittes Kind. Nach zwei Söhnen mit Comedian Oliver Pocher (49) ist es für sie nun der erste gemeinsame Nachwuchs mit Neu-Partner Christian Düren (36).

Zur Halbzeit ihrer Schwangerschaft hatte Amira einen Vorher-Nachher-Clip auf Instagram geteilt, der die Entwicklung ihres Babybauchs dokumentiert. In dem Video zeigt sich die werdende Mama beim Sport, was für reichlich Kritik sorgte.

Der häufigste Vorwurf: Aly würde es bei der extremen Hitze übertreiben und dadurch das Wohl ihres ungeborenen Kindes gefährden. In einem neuen Trainingsvideo rechnet die Pocher-Ex deshalb jetzt gnadenlos mit ihren Hatern ab.

"Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung", so ihre deutliche Botschaft in der Caption. Der Beitrag zeigt Amira erneut beim Training, diesmal mit Gewichten. Auch einige der Pöbel-Kommentare sind exemplarisch in den Post eingebunden.