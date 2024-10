Amira Aly packt aus: So fertig hat sie der Rosenkrieg mit Oliver Pocher wirklich gemacht!

Doch ganz ohne Kommunikation geht es nicht. Ihr Bruder sagt: "Du warst ja an einem Punkt, wo du dich wahrscheinlich gefragt hast, ist es das überhaupt wert? Also mit ihm klarzukommen, obwohl du das überhaupt nicht willst. Aber es sind halt die Kinder da …."

Allzu rosig scheint der Kontakt nach wie vor aber nicht zu sein. "Also, ganz klar ist das für mich immer so ein … es wird nie langweilig: Mal ist es ein Tag gut, dann ist es mal ein Tag nicht – es gibt noch keine Konstante", betont die Wahl-Kölnerin.

Der Comedian und die gebürtige Österreicherin waren fünf Jahre miteinander verheiratet. Im Sommer 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt. © Tobias Hase/dpa

Die Folgen waren fatal - vor allem für ihren Körper. Der letzte Ausweg: eine Flucht nach Österreich. "Der Akku war sowas von leer. Mein ganzer Körper hat gejuckt, mein Auge hat gezuckt, wochenlang, konstant", erinnert sich die Unternehmerin.

Bei den Dreharbeiten zum Trailer für die Spielshow "Schlag den Star" gegen Vanessa Mai (32), die im August ausgestrahlt wurde, kam es dann zum finalen Zusammenbruch. Zuvor war sie von Pocher mal wieder mit Nachrichten "bombardiert" worden.

Irgendwann sei sie "in Tränen ausgebrochen". Das war für Amira der Punkt, an dem sie eingesehen hat, dass sie professionelle Unterstützung braucht: "Ich habe sofort los gegoogelt: bester Psychologe in Köln und rief dann da heulend an."

Das Problem: fünf Monate Wartezeit! Doch zum Glück hatte sie Kontakte. Bereits ein paar Tage später habe der Seelenklempner sie dann zurückgerufen. Seitdem ist die "Prominent"-Moderatorin in Behandlung. Ihr Fazit: "Das hat mich jetzt gerettet die letzten Monate!"