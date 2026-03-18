Podcast von Amira Aly und Paula Lambert mit sofortiger Wirkung beendet!

Köln - Der Podcast "Iced Macho Latte" ist vorbei! Moderatorin Amira Aly (33) und Sex-Expertin Paula Lambert (51) gehen ab sofort getrennte Wege.

Ein Jahr lang hat Amira Aly mit Paula Lambert bei "Iced Macho Latte" gesprochen, jetzt ist überraschend Schluss. © Wolf Lux/Sat.1/dpa

Nach nur einem Jahr Zusammenarbeit haben die beiden in der jüngsten Episode verraten, dass es mit "Iced Macho Latte" nicht mehr weiter gehen wird.

Denn: Der Vertrag mit Amira und Paula wird nicht verlängert!

"Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen", erklärt Lambert den drastischen Schritt in kurzen knappen Worten. Podcast-Partnerin Amira fühlt sich mit dem Knaller offenbar "sehr, sehr wohl, dass es dann jetzt auch vorbei ist."

Von Abschiedsschmerz kann bei den Plaudertaschen aber nicht die Rede sein. "Deswegen sind wir gar nicht so traurig", sind sich beide einig.

Insgesamt 52 Ausgaben haben die beiden Powerfrauen im Laufe des vergangenen Jahres veröffentlicht und dabei ohne Pause durchgezogen. "Es war ein tolles Jahr, es war sehr interessant. Wir sind dankbar, dass ihr uns zugehört habt", freut sich Paula Lambert über die Treue der Zuhörerschaft.