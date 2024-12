Pocher-Ex Amira gesteht trauriges Detail: Es geht um ihre beiden Söhne!

Amira Aly (32) hat eine österreichische Mutter und einen ägyptischen Vater. Das Verhältnis zu Letzterem gilt jedoch als schwierig. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

Die Eltern der Ex-Frau von Oliver Pocher (46) trennten sich, als Amira drei Jahre alt war. Ihre Mutter blieb mit den Kindern in Österreich. Ihr Vater, ein Ägypter, zog nach Kairo und gründete dort eine neue Familie.

Von diesem Zeitpunkt an spielte der Papa für Amira und ihren älteren Bruder Ibrahim (34) keinerlei Rolle mehr in ihrem Leben - und auch nicht in dem ihrer beiden Söhne. Gegenüber "Bild" gesteht die Beauty jetzt: "Mein Vater kennt seine Enkel bisher nicht!"

In ihren frühesten Kindertagen habe sie noch Arabisch gelernt. "Als mein Vater uns verließ, hörte ich auf, seine Sprache zu sprechen", erklärt die "Prominent"-Moderatorin kühl. Und weiter: "Ich wollte jahrelang keinen Kontakt mit ihm!"

Erst 2018 erlebte Amira eine überraschende Verbundenheit mit ihren väterlichen Wurzeln - bei einem Besuch in Kairo. "Ich atmete die Luft ein, und es fühlte sich so krass wie Heimat an. Ich fühlte mich wohl", erinnert sie sich an ihre damalige Gefühlslage zurück.