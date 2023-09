Amira Pocher genervt und belästigt: Diese Ansage an "besondere Menschen" hat es in sich

Köln - Kaum hat auch die neue Woche für Amira Pocher (30) begonnen, scheint diese für die Moderatorin wieder gelaufen zu sein. Wie sonst könnte man ihre eher sarkastischen Danksagungen an zwei ganz besondere Menschen verstehen?

Etwas genervt und leicht ironisch sprach Amira Pocher (30) am Montagmorgen über die zwei Begegnungen der besonderen Art. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Nicht alle können den Start in die neue Woche am Montagmorgen in Hülle und Fülle zelebrieren.

Auch nicht Amira Pocher! Die Ex-Freundin und Noch-Ehefrau von Comedian Oliver (45) meldete sich am Montagmorgen sehr liebevoll bei ihrer Community und bedankte sich vielmals bei für sie "ganz besonderen Menschen".

Besser gesagt bei Radfahrern! "Ich wollte diesen Morgen ganz besonderen Menschen widmen, die sich ganz selbstlos und mit vollem Einsatz um uns Autofahrer kümmern", leitete die gebürtige Österreicherin mit einem Anflug von Sarkasmus in ihre Story ein.

"Ganz besonders auch die Fahrradfahrer mit Helm! Ihr seid was ganz Besonderes für mich", führte die Zweifach-Mama weiter aus. "Ihr habt immer alles im Blick und den Finger oben. Das ist wirklich toll." Huch!