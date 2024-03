Amira Pocher gibt Kater nach kurzer Zeit wieder ab: Fans stinksauer - "Tolles Vorbild"

Köln - Erst kürzlich hatte Amira Pocher (31) in ihrem Podcast ("Liebes Leben") von der Abgabe ihrer Katze berichtet - sehr zum Unmut ihrer Fans, die diese Entscheidung offensichtlich nicht nachvollziehen können.

Amira hatte sich in der Vergangenheit schon häufig als absolute Katzen-Liebhaberin geäußert, jedoch auch immer wieder erwähnt, sich diesen Traum aufgrund der Tierhaarallergie von Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) nicht erfüllen zu können.

In der Kommentarspalte des letzten Instagram-Beitrags wurde Amira Pocher (31) mit Kritik überschüttet. © Bildmontage: Instagram/amirapocher

Schon kurz nach Veröffentlichung der Folge hatten sich unter dem letzten Beitrag der gebürtigen Österreicherin zahlreiche erboste Kommentare gesammelt, in denen sich Amira schroffe Kritik gefallen lassen musste.

"Tolles Vorbild für deine Kinder, wenn man einfach Lebewesen weggibt, wenn sie nicht so laufen, wie man das will", hielt beispielsweise ein User nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg, während auch ein weiterer kritisierte: "Tiere sind nun mal keine Deko und mit Liebe und Fürsorge hätte man das Problem mit Sicherheit in den Griff bekommen".

Amira, die in den vergangenen Monaten nach der Trennung von Olli bereits einiges an Unmut seitens ihrer Gefolgschaft abbekommen hatte, ging allerdings nicht auf die Negativ-Kommentare ein und enthielt sich der Diskussion komplett.

Ob die 31-Jährige sich in naher Zukunft nochmal ein Tier anschaffen wird, ist jedoch fraglich.