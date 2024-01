Jetzt reicht es! Amira Pocher wehrt sich gegen Fan-Kritik im Netz

Kapstadt - Eigentlich wollte Amira Pocher (31) im Urlaub in Kapstadt so richtig den Kopf freibekommen von dem Drama rund um sie und Noch-Ehemann Oliver Pocher (45). Nun muss sich die Österreicherin aber erstmal gegen Fan-Kritik im Netz wehren.

Moderatorin Amira Pocher (31) wollte im Südafrika-Urlaub so richtig den Kopf frei bekommen, musste sich aber mit Fan-Kritik im Netz auseinandersetzen. © Jens Kalaene/dpa

"Wo sind die Kinder?" Es ist eine vermeintlich harmlose Frage einer Followerin unter einem Instagram-Post, von der sich Amira als Mutter angegriffen fühlt.

"Bei Männern ist das immer so egal", beschwert sich die 31-Jährige in der neuen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben", den sie gemeinsam mit Bruder Hima (33) aufnimmt. "Säugling kommt auf die Welt, ist fünf Tage alt - Papa ist erstmal zehn Tage in Amerika oder Thailand. Da sagt auch niemand etwas."

Andererseits würde es immer wieder "ganz übel ausgeschlachtet", wenn eine Mutter nach Jahren der Fürsorge einmal eine Woche für sich nutzen würde, um den Kopf freizubekommen.

Zwar habe sich Amira, die in Kapstadt knutschend mit taff-Moderator Christian Düren (33) gesehen wurde, in der wohlverdienten Auszeit nicht die Laune vermiesen lassen wollen. Doch die Vorwürfe an sie als Mutter hätten sie fast zum Weinen gebracht.