Amira Pocher gibt tiefe Einblicke: Hat Trennungs-Krieg mit Olli diese heftige Folge?

Erstmals hat sich Amira Pocher kurz und knapp zu den anhaltenden Nachrichten rund um ihre Trennung geäußert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Aus ihrem Auto heraus meldete sich die gebürtige Österreicherin am Freitagnachmittag, um ihre Fans über den aktuellen Stand der Dinge aufzuklären.

Anders als Ex Olli Pocher (45), der sich erst jüngst in der zweiten Folge von "Die Pochers" mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden über das Instagram-Gate seiner Ex aufgeregt hatte, hält sich die zweifache Mama mit Anschuldigungen, fiesen Kommentaren und Vorwürfen vehement zurück.

Bis jetzt! Anlass zur ersten Stellungnahme war der Geburtstag ihres Sohnes am morgigen Samstag, für den sie sich extra auf den Weg in den Supermarkt gemacht hatte, um ihrem kleinen Schatz eine Torte der Serie "Paw Patrol" zu zaubern.

"Viele von euch wissen ja, dass ich sehr gerne aufwendige Torten backe. Aufgrund der aktuellen Situation hatte ich allerdings nicht so die Zeit und den Kopf das zu machen", rechtfertigte sich die "Prominent"-Moderatorin.