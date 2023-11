Oliver Pocher teilt wieder heftig gegen Amira aus: "Wahnsinnig lächerlich!"

Köln - Oliver Pocher (45) war in der zweiten Folge seiner Podcast-Neuauflage "Die Pochers! Frisch recycelt" offensichtlich in Angriffslaune und teilte ordentlich gegen Noch-Frau Amira (31) aus. Grund war diesmal aber nicht nur "Glücksguru" Biyon Kattilathu (39) ...

"Das einzige, was noch fehlt, ist das Profil auf privat stellen [...]. Dann haben wir auch wirklich alles abgehakt von dem, was man machen sollte. Das finde ich so wahnsinnig lächerlich", wetterte der 45-Jährige und war noch lange nicht fertig!

Nachdem der Comedian sich in der ersten Ausgabe seines Podcasts, den er seit vergangener Woche bekanntlich mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) fortführt, noch zurückgehalten hatte, nahm er in der zweiten Folge wahrlich kein Blatt vor den Mund und schoss heftig gegen Amira.

"Ich nehme das überhaupt nicht persönlich und ich weiß, wenn Emotionen im Spiel sind und sich das alles auch über Tage und Wochen so hinzieht, dass das schon mal passieren kann, dass man irrationale Entscheidungen trifft", erklärte die Dreifach-Mutter.

"Sie kann mich ja schei*e finden, sie kann dich schei*e finden, sie kann uns beide schei*e finden - nur, weil wir halt nicht jeden Tag fröhlich die Weisheiten rauskloppen von anderen Leuten. Aber dann mach's doch in drei Monaten, wenn's keiner mitbekommt", ärgerte sich der Familienvater und bezeichnete Amiras jüngste Entscheidung als "wahnsinnig ungeschickt".

Denn Olli erklärte erst, dass er dem "Glücksguru" am liebsten abonnieren würde und führte dann ironisch aus, dass er sich "in einer Phase seiner Lebenskrise" befinde, in der er Tipps benötige "von Leuten, die ja wirklich wahnsinnig viel Lebenserfahrung haben".



"Der hat ja auch bei 'Wer wird Millionär?' auf dem Stuhl gesessen und bei DSDS verkackt. Und von so einem 'Gewinnertypen' möchte ich mir doch einfach anhören, wie das Leben läuft", frotzelte Olli, der offenbar immer noch fest an eine Liasion mit dem YouTuber glaubt, obwohl Amira diese bereits vehement (und per Anwaltsschreiben) dementiert hatte.

Sieht ganz danach aus, als sei das letzte Wort im Pocher'schen Rosenkrieg noch nicht gesprochen.