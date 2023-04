Amira Pocher im Glück! Dieser krassen Herausforderung hat sie sich gestellt

Aber nicht nur vor ihren Kindern müsse sie die Masse an Süßigkeiten in den nächsten Tagen verstecken. Auch vor sich selbst, darf die gebürtige Österreicherin doch erst am Montag wieder reinhauen.

Die Moderatorin freute sich maßlos über die bevorstehende Zucker-Party. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

"Ich will ja nicht lange warten und schon um 0 Uhr essen", verriet Amira und machte keinen Hehl daraus, nach dem Wochenende wieder alles in sich hineinschaufeln zu wollen.

"Wisst ihr, worauf ich am meisten Bock habe? Einfach Fruit Loops oder Nougat Bits zu futtern", explodierte Amira praktisch vor Freude. "Wann hast du zuletzt so einen Scheiß gegessen?" wollte die 30-Jährige darüber hinaus von ihrer Freundin wissen.

Aber wozu die Zucker-Abstinenz? Das verriet die gelernte Maskenbildnerin ebenfalls: "Das war einfach mal Detox. Ich wollte damit auch nicht abnehmen, denn ich finde mich aktuell sogar ein bisschen zu schlank", gewährte Amira einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben.

Für die Zweifach-Mami sei erstaunlich gewesen, wie man in der Zeit entgiftet würde. Abschließend zeigte sich Amira allerdings auch gnadenlos ehrlich: "Ich glaube, das werde ich so schnell nicht wieder machen. Vielleicht in zwei Jahren oder so." Vielleicht ist ja dann auch Mann Oli dabei ...