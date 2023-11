Amira Pocher leakt Depressionen eines Ex-Bachelors: "Hasse diesen Typen abgrundtief"

"Er ist ein ekelhafter Typ, hasse ihn wie abgrundtief und seine Frau [Angelina Pannek, Anm. d. Red] mag ich auch überhaupt nicht. Und der war nachweislich in der Geschlossenen anscheinend", führte Amira weiter aus.

In einer bislang noch nicht bekannten Podcast-Aufzeichnung soll die 31-Jährige demnach heftig gegen Sebastian Pannek (37) geschossen haben - und das auf übelste Art und Weise!

Seit August ist die 31-Jährige offiziell von Noch-Ehemann Oliver Pocher getrennt. © Jens Kalaene/dpa

In einer kurzen Videobotschaft machte der Auserwählte von Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina auf seine Vergangenheit aufmerksam.

"Bei mir ist es schon einige Jahre, dass ich mir Hilfe geholt habe. Ich habe meinen Mund aufgemacht, weil ich damals Depressionen, Panikattacken und ein Burnout hatte. Das war alles so in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam", offenbarte der "Fame Fighting"-Boxer.

Den Grund für seinen damals zurückhaltenden Umgang mit seiner Krankheit nannte Pannek noch im selben Atemzug. "Ich habe es damals deshalb nicht öffentlich gemacht, weil das meiner Genesung nicht gutgetan hätte."

Nicht nur der Schnittblumenverteiler von 2017 meldete sich zum Depressionen-Leak - auch Oliver Pocher (45) ließ kein gutes Haar an seiner Noch-Gattin Amira.

"Leider nicht cool, Amira ... War auch NICHT UNSER Podcast, da dieser sonst auch nicht so veröffentlicht worden wäre. (...) Depressionen sind eine ernste Angelegenheit", sprang Olli dem Sonnyboy zur Seite.