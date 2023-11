Amira Pocher: Lügen und geheime Absprachen - Ex-Bachelor erhebt abermals Vorwürfe

Amira Pocher (31) hatte für ihre grenzüberschreitenden Äußerungen über Sebastian Pannek (37) einen Shitstorm kassiert. © Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Schon vor wenigen Tagen hatte der ehemalige Rosenkavalier mit Amira abgerechnet, nachdem diese seine Depressionen und seinen Aufenthalt "in der Geschlossenen" ausgeplaudert hatte.

Inzwischen ist die Podcasterin zwar zurückgerudert und hat sich öffentlich bei Sebastian für ihre "dummen und verletzenden Aussagen" entschuldigt, so richtig verzeihen kann der Influencer der Pocher-Gattin jedoch nicht.

So meldete sich der Ehemann von Angelina Pannek (vormals Heger, 31) jetzt in einem längeren Instagram-Reel zu Wort und schilderte, was sich seit Amiras Entschuldigung ereignet hat – und das ist nicht ohne!

Zwei Tage nach seinen öffentlichen Anschuldigungen gegen Amira habe sich sein Management bei ihm gemeldet, erzählt Sebastian in dem Video. "Nicht, um mich zu beglückwünschen, dass ich mit der Sache an die Öffentlichkeit gegangen bin, sondern es ging darum, die Kuh für Amira vom Eis zu holen."

Sebastians Vorwurf: Sein eigenes Management soll mit dem von Amira im Hintergrund heimlich zusammengearbeitet und ihn daraufhin gedrängt haben, Amiras Entschuldigung öffentlichkeitswirksam anzunehmen.