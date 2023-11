Hass und intime Details: Amira Pocher reagiert auf Abrechnung durch Promi-Paar

So plauderte die 31-Jährige etwa aus, dass sich Sebastian wegen seiner mentalen Probleme "in der Geschlossenen" befunden haben soll, weil er das Leben im Rampenlicht nicht verkrafte.

"Ein ekelhafter Typ. Hasse ich abgrundtief. Seine Frau mag ich auch überhaupt nicht", hatte die Österreicherin unter anderem vom Stapel gelassen. Doch damit nicht genug: Amira brachte auch ein gravierendes privates Detail an die Öffentlichkeit.

Sebastian Pannek (37) suchte 2017 als "Bachelor" nach der Frau fürs Leben. Kurz darauf erkrankte er an Depressionen. © Uli Deck/dpa

Weiter erklärte sie gegenüber RTL: "Ich habe Sebastian in einer persönlichen Nachricht um Entschuldigung gebeten!" Ergänzend fügte sie hinzu, dass sie sich heute überhaupt nicht mehr erklären könne, wie sie damals "solche dummen und verletzenden Aussagen" treffen konnte.

Ob der ehemalige Schnittblumenverteiler die Entschuldigung angenommen hat, ist nicht bekannt. Gleichzeitig möchte Amira aber auch alle anderen Leidtragenden um Verzeihung bitten, die ebenfalls mit mentalen Problemen zu kämpfen haben.

"Das war auch Sebastian wichtig, da Betroffene sich oft nicht ernst genommen fühlen und der Eindruck sollte auf keinen Fall entstehen", betonte sie.

In die Debatte hatte sich zwischenzeitlich auch Noch-Ehemann Olli eingemischt. "Leider nicht cool von Amira. War auch nicht unser Podcast, da dieser sonst auch nicht so veröffentlicht worden wäre. Depressionen sind eine ernste Angelegenheit", schrieb der Entertainer kürzlich in seiner Instagram-Story.