Amira Pocher: Mann vor ihr niedergestochen, Hepatitis-Angst durch Blutspritzer

Köln - Dass Amira Pocher keine einfache Kindheit und Jugend hatte, ist hinlänglich bekannt. Jetzt erzählte die 31-Jährige allerdings eine absolute Horror-Story, die das Blut in Adern gefrieren lässt!

Amira Pocher (31) wurde in Österreich geboren und wuchs seit ihrem dritten Lebensjahr ohne Vater auf. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

Ihren privaten Scherbenhaufen haben die gebürtige Österreicherin und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) im Rahmen ihres Podcast-Formats "Die Pochers!" bereits ausführlich thematisiert.

In der neuen Folge des Talks gibt die "Prominent"-Moderatorin jetzt mal wieder eine Erfahrung aus ihrer Teenager-Zeit in Österreich zum Besten, die es in sich hat und sie bis heute emotional mitnimmt.

So berichtet die Zweifach-Mama unter anderem von einer grausamen Bluttat, die sie einst mit eigenen Augen miterleben musste. Ein Mann hatte in ihrem Beisein einen anderen auf brutalste Art und Weise attackiert.

"Das war einer aus Jamaika, der einfach ein Messer gezückt hat und vor meiner Nase einen Österreicher niedergestochen hat. Ich war mit seinem Blut bespritzt damals, meine Zeichenmappe war mit Blut gespritzt", erinnert sich Amira an das Schockerlebnis.

Die Tat geschah damals am helllichten Tag. Auch der Täter war für die Wahl-Kölnerin kein Unbekannter. Dieser habe ihr "schon immer Angst gemacht" und sei schon vorher in der Stadt auffällig geworden.