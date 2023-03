Amira Pocher meldet sich mit "Mega-News" und strahlt: "Noch größer - einfach geil!"

Köln - Amira Pocher (30) meldete sich am Donnerstag mit tollen Neuigkeiten bei Instagram. Nachdem die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (45) vor über einem Jahr eine Wohnung gekauft und saniert hat, geht es nun mit dem Ausbau weiter.

Amira Pocher (30) strahlte am Donnerstag bis über beide Ohren! © Bildmontage: Instagram/amirapocher

Es ist bereits eine Weile her, als Amira ihre knapp eine Million Instagram-Fans über den Kauf ihrer Eigentumswohnung informiert hatte.

Schon im November 2021 hatte die Moderatorin ihrer Community vom umfangreichen Umbau der luxuriösen Räumlichkeiten berichtet, die damals einer Kernsanierung unterzogen wurden.

Amira hatte ihren Followern in ihrer Story kleine Einblicke in die Modernisierungsarbeiten des Objekts gegeben, in das sie jedoch nicht selbst einziehen wolle, wie sie bereits damals klarstellte. Stattdessen soll die Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss des Hauses wohl als langfristige Investition dienen und vermietet werden.

Die Räumlichkeiten waren schon 2021 "so weit fertig", wie die zweifache Mama ihrer Community berichtete, einen Teil der Wohnung hatte Amira allerdings auslassen müssen: den Dachboden.

Während sie damals noch Stillschweigen über den Grund bewahrte, rückte sie am Donnerstag dann mit einer Erklärung heraus.

"Es gibt so, so geile Nachrichten!", begann die Wahl-Kölnerin ihre Story, die sie im Auto aufgenommen hatte und setzte ein strahlendes Lächeln auf.