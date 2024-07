Amira Pocher packt aus! "Es war ein irrsinniger Druck, alles privat zu halten"

Köln/Berlin - Nach ihrem so lange ersehnten Liebes-Outing mit Freund Christian Düren (34) hat sich Amira Pocher (31) erstmals zu Wort gemeldet! Ihren Fans gab die Moderatorin am Donnerstagabend einen klitzekleinen Einblick in ihr Seelenleben.

Sichtlich gelöst und happy hat sich Amira Pocher (31) für die Nachrichten aus den vergangenen Tagen bedankt.

Am Dienstag setzte die Österreicherin allen Spekulationen rund um eine mögliche Beziehung zum "Taff"-Moderator ein Ende und ließ die Liebes-Katze mit dem 34-Jährigen aus dem Sack.

In der Zwischenzeit scheint die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) mit haufenweise Nachrichten in den sozialen Netzwerken bombardiert worden sein, wie sie via Instagram verriet.

"Ich will an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Ich bekomme seit zwei Tagen Tausende Nachrichten voller Liebe. Dafür wollte ich mich einfach bedanken", leitete die Zweifach-Mama sichtlich erleichtert und locker ein.

Allzu viel verraten will die bald geschiedene Gattin von Comedian Olli dann aber in Zukunft nicht. "Es war ein irrsinniger Druck und schwer, vieles privat zu halten. Das wird auch weiterhin so bleiben."

Hat die 31-Jährige aus der medienwirksamen Beziehung zu Olli gelernt? Offenbar ja!